Григорий Лепс заинтриговал поклонников новым фото с отдыха

64-летний Григорий Лепс заинтриговал поклонников фото с отдыха. Артист улетел к морю с друзьями, но внимание привлекла женщина на снимке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Лидеры СНГ призна...
- Историк Сапелкин ...
- Харизматичные пре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым