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Царьград

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Григорий Лепс заинтриговал поклонников новым фото с отдыха

Григорий Лепс заинтриговал поклонников новым фото с отдыха

64-летний Григорий Лепс заинтриговал поклонников фото с отдыха. Артист улетел к морю с друзьями, но внимание привлекла женщина на снимке.

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