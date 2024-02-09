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Крымское информационное агентство

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  • Игорь Петров
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«Надо быть безумным, чтобы полагать, что Россия уступит Крым Украине», — Такер Карлсон

«Надо быть безумным, чтобы полагать, что Россия уступит Крым Украине», — Такер Карлсон

После двухчасового интервью с Президентом России Владимиром Путиным американский журналист Такер Карлсон подытожил, что надо быть безумным, чтобы полагать, что Россия уступит Крым Украине для завершения текущего конфликта.

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