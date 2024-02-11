«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?

Вспомним недавнюю препаскуднейшую историю, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании материалов Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, лишил нашу гениальную девочку золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России (и, соответственно, вся сборная по фигурному катанию лишена золотых медалей, которые переданы америкосам), золотой медали чемпионата России — 2022 и золота чемпионата Европы — 2022, золота чемпионата России по прыжкам — 2023, серебряной медали чемпионата России — 2023, серебра Гран-при России — 2023, бронзы чемпионата России — 2024.