Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 677 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    17 июля 1944 года уже был. 😉Дэвид Кэмерон зар...
  • Леонид Руси
    Проблема педерастического запада в том, что Россия под знаком Водолея, а он... самый сильный во всех отношениях, кром...Почему они снова ...
  • Александр Глущенко
    видно совсем "союзникам " херово , раз на говно исходит "двойкин" и русская фамилия не спасает .. "иван не помнящий р...Берия говорил об ...

«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?

«Россияне и дальше будут платить за собственное унижение»?

Вспомним недавнюю препаскуднейшую историю, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) на основании материалов Всемирного антидопингового агентства (WADA) дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года, лишил нашу гениальную девочку золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России (и, соответственно, вся сборная по фигурному катанию лишена золотых медалей, которые переданы америкосам), золотой медали чемпионата России — 2022 и золота чемпионата Европы — 2022, золота чемпионата России по прыжкам — 2023, серебряной медали чемпионата России — 2023, серебра Гран-при России — 2023, бронзы чемпионата России — 2024.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх