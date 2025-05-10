Нижегородские кадеты впервые приняли участие в военном параде в Минске

Впервые 55 учащихся Нижегородского кадетского корпуса ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф. приняли участие в военном параде в Минске, посвященном 80‑й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
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