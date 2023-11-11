Врач Исакова назвала группу крови, обладатели которой подвержены раку желудка

Врач-онколог Суна Исакова объяснила, как группа крови может влиять на здоровье человека. По словам специалиста, обладатели первой группы крови меньше других рискуют столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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