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Черчесов раскритиковал новое правило пяти секунд: «Какие-то нефутбольные правила»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ поделился мнением о новом правиле пяти секунд при вбрасывании мяча из аута.

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