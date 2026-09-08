Черчесов раскритиковал новое правило пяти секунд: «Какие-то нефутбольные правила»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов после ничьей с «Рубином» (1:1) в матче 7-го тура РПЛ поделился мнением о новом правиле пяти секунд при вбрасывании мяча из аута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым