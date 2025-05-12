Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в открытии новой площади в Витебске

Губернатор: «От имени жителей Смоленской области желаю городу-побратиму процветания!» Глава нашего региона Василий Анохин в рамках рабочей поездки в Белоруссию сегодня по приглашению председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Субботина принял участие в торжественном открытии новой площади, посвященной символам государственности братского народа.
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