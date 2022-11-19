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Семенов об «Ак Барсе»: «Создаем стопроцентные моменты, но реализация хромает. Будем работать вместе единым кулаком»

Кирилл Семенов поделился ожиданиями от матча «Ак Барса» и «Авангарда».  – Уже успели покататься на новой арене в Омске.

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