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Новый конкурент Varda и SpaceX готовит испытание революционного теплозащитного экрана — в перспективе ReX Super Heavy сможет возвращать до 12 тонн с орбиты

Новый конкурент Varda и SpaceX готовит испытание революционного теплозащитного экрана — в перспективе ReX Super Heavy сможет возвращать до 12 тонн с орбиты

Стартап из США создает необычную возвращаемую капсулу с раскрывающимся теплозащитным щитом Американский стартап Catalyx Space готовится к первому летному испытанию развертываемого теплозащитного экрана для возвращаемых космических аппаратов ReX.

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