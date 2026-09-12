Новый конкурент Varda и SpaceX готовит испытание революционного теплозащитного экрана — в перспективе ReX Super Heavy сможет возвращать до 12 тонн с орбиты

Стартап из США создает необычную возвращаемую капсулу с раскрывающимся теплозащитным щитом Американский стартап Catalyx Space готовится к первому летному испытанию развертываемого теплозащитного экрана для возвращаемых космических аппаратов ReX.
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