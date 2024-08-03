Времени зря не теряет: еще женатый Джекман вовсю крутит романы

Актер не скрывает своих чувств к новой подружке. Хью Джекман быстро пришел в себя после расставания с женой LEGION-MEDIAКогда осенью прошлого года стало известно, что 54-летний в то время Хью Джекман и его супруга Деборра-Ли Фернесс приняли решение расстаться, все очень сочувствовали актеру.