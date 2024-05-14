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Что такое Радоница, которая будет 14 мая 2024 года

Что такое Радоница, которая будет 14 мая 2024 года

Что такое Радоница, которая будет 14 мая 2024 года Юлия СоколоваВ православной традиции каждый год после Красной горки наступает Радоница — день особого поминовения усопших.

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