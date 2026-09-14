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Царьград

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Хиджаб не спас: Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на исламе

Хиджаб не спас: Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на исламе

Пока Сафа настаивала на дискриминации из-за хиджаба, преподаватель, проводивший экзамен, представляет совершенно иную картину произошедшего.

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