Хиджаб не спас: Из СПбГУ отчислили студентку, спекулировавшую на исламе

Пока Сафа настаивала на дискриминации из-за хиджаба, преподаватель, проводивший экзамен, представляет совершенно иную картину произошедшего.
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