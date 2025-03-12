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Царьград

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Суджа освобождена. Русские военные готовы двигаться к границе. Свежая сводка от военкоров

Суджа освобождена. Русские военные готовы двигаться к границе. Свежая сводка от военкоров

Штурмовики настроены решительно и готовы освобождать пригородыПодразделения Вооружённых сил армии России продолжают движение к границе Курской области.

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