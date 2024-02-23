Участники "Лидеров РФ" из новых регионов показали хорошие результаты

В конкурсе "Лидеры России" приняли участие представители четырех новых российских регионов и они показали объективно хорошие результаты, сообщил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" и ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров 23 февраля.
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