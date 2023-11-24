Авдеевка, день 44-й. Российские штурмовики заходят в глубину обороны ВСУ

После ударов авиации самостийную пехоту добьют законы физики Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой, выдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
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