БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Авдеевка, день 44-й. Российские штурмовики заходят в глубину обороны ВСУ

Авдеевка, день 44-й. Российские штурмовики заходят в глубину обороны ВСУ

После ударов авиации самостийную пехоту добьют законы физики Александр Ситников Фото: Андрей Рубцов/ТАСС Армия РФ начала третью волну штурма под Авдеевкой, выдал командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

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