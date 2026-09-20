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Названы лидеры трех округов Алтайского края после обработки половины бюллетеней

Названы лидеры трех округов Алтайского края после обработки половины бюллетеней

Подсчет голосов продолжается Более половины бюллетеней обработали во всех трех одномандатных округах Алтайского края на выборах депутатов Государственной Думы.

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