Названы лидеры трех округов Алтайского края после обработки половины бюллетеней

Подсчет голосов продолжается Более половины бюллетеней обработали во всех трех одномандатных округах Алтайского края на выборах депутатов Государственной Думы.
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