Оксана Акиньшина показала фигуру в купальнике после рождения сына

Оксана Акиньшина опубликовала в соцсетях фотографии с отдыха у моря. На снимках 39-летняя актриса позирует в купальнике спустя четыре месяца после рождения четвертого ребенка.
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