В единый день голосования в России сбили почти 2 тыс. дронов и девять ракет ВСУ

Украинские боевики в единый день голосования 20 сентября выпустили по территории России почти 2 тыс.
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