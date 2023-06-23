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Ветеран ВМС США Пособец заявил, что Байден с воскресенья скрывал взрыв батискафа, чтобы отвлечь людей от новостей о своем сыне

Ветеран ВМС США Пособец заявил, что Байден с воскресенья скрывал взрыв батискафа, чтобы отвлечь людей от новостей о своем сыне

Ветеран морской разведки США Джек Пособец заявил, что американский лидер Джо Байден с воскресенья, 18 июня, скрывал правду о гибели членов экипажа подводного аппарата "Титан" в Атлантическом океане.

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