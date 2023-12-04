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Адвокат с сообщником вместо помощи "развели" астраханца на 760 тысяч

Адвокат с сообщником вместо помощи "развели" астраханца на 760 тысяч

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Астраханской области Андрей Хегай, вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного .

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