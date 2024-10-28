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В феврале в ОАЭ может пройти турнир с участием «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

В феврале в ОАЭ может пройти турнир с участием «Зенита», «Спартака» и «Краснодара»

В феврале в ОАЭ планируется провести турнир с участием шести клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). По информации «РБ Спорт», предварительный состав участников — «Зенит», «Динамо» Москва, «Краснодар», «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

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