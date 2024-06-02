Джордж Расселл об Антонелли: «Я считаю Кими фантастическим гонщиком. Но буду рад любому напарнику по команде»

Расселл высказался о перспективе выступлений с Антонелли. Пилот «Мерседеса» в следующем сезоне получит нового напарника по команде – считается, что Льюиса Хэмилтона, который уходит в «Феррари», сменит Андреа Кими Антонелли.
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