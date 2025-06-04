Хакерская атака лишила ВСУ доступа к спутниковым снимкам Maxar

Украинские вооружённые силы лишились возможности использовать спутниковые снимки американской компании Maxar, которые с начала специальной военной операции применялись для анализа боевой обстановки, планирования контрнаступлений и наведения западных систем вооружения, включая HIMARS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии