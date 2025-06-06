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Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади

Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади

Авиакомпанию «Победа» обязали увеличить габариты ручной клади Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karasev Viktor Московский суд обязал авиакомпанию «Победа» привести нормы ручной клади в соответствие с требованиями, удовлетворив иск прокуратуры, которая считала действующие правила заниженными.

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