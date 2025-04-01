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Торговые контрмеры ЕС против США

1 апреля Евросоюз введет торговые контрмеры в отношении товаров из США. По словам еврокомиссара по торговле и экономической безопасности Мароша Шефчовича, США выбрали необоснованные тарифы, не оставив Евросоюзу иного выбора, кроме как отреагировать, поэтому приостановленные меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля.

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