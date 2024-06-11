Во Владивостоке перекроют перекресток в центре города и сделают двустороннее движение

На одном из крупных перекрестков города временно ограничат проезд автотранспорта. В связи с этим, в центре Владивостока одну из прилегающих улиц сделают двусторонней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Администрации города.
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