Киностудия имени Горького в Ростокине войдёт в Московскую цифровую киноплатформу

В столице начнут реализовывать пилотный проект по созданию Московской цифровой киноплатформы film.moscow — единой точки доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для организации киносъемок и производства телевизионных программ.
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