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Глава Чехова рассказал о ремонте дома, в которой попал БПЛА

Глава Чехова рассказал о ремонте дома, в которой попал БПЛА

Строители демонтировали опасные конструкции после попадания беспилотника в дом в ЧеховеСтроители с помощью гидравлического инструмента частично демонтировали бетонные конструкции, которые могли упасть после попадания беспилотника в жилой дом в подмосковном Чехове .

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