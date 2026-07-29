Глава Чехова рассказал о ремонте дома, в которой попал БПЛА

Строители демонтировали опасные конструкции после попадания беспилотника в дом в ЧеховеСтроители с помощью гидравлического инструмента частично демонтировали бетонные конструкции, которые могли упасть после попадания беспилотника в жилой дом в подмосковном Чехове .
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