Глава Чехова рассказал о ремонте дома, в которой попал БПЛА

Строители демонтировали опасные конструкции после попадания беспилотника в дом в ЧеховеСтроители с помощью гидравлического инструмента частично демонтировали бетонные конструкции, которые могли упасть после попадания беспилотника в жилой дом в подмосковном Чехове .