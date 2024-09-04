Аудит в Минобороны стал плановым: Где ждать проверок?

Виктор Гайдуков

Аресты это хорошо, но когда начнутся аресты всего имущества, в том числе у членов семей, с последующей конфискацией. Только полная конфискация всего имущества может послужить хорошим предупреждением любителям золотого тельца. Только боязнь оставить семью нищей может их остановить, а сроки эаключения для них значения не имеют.