Аудит в Минобороны стал плановым: Где ждать проверок?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Аресты это хорошо, но когда начнутся аресты всего имущества, в том числе у членов семей, с последующей конфискацией. Только полная конфискация всего имущества может послужить хорошим предупреждением любителям золотого тельца. Только боязнь оставить семью нищей может их остановить, а сроки эаключения для них значения не имеют.
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
тАК ДОЛЖНО БЫТЬ ВДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ,НО НЕ У НАС,КОГДА ОДНА &quot;КРЫША,КРЫШУЕТ ДРУГУЮ&quot;
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12 час.
Сергей Киселев
Точно так! Конфискация у вора, его детей и родственников!
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11 час.

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