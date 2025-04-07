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Царьград

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Пенсия-2025: как изменения повлияют на выход на заслуженный отдых

Пенсия-2025: как изменения повлияют на выход на заслуженный отдых

В 2025 году для получения страховой пенсии необходимо достигнуть 64 лет мужчинам и 59 лет женщинам, иметь 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

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