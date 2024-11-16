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Эксперты назвали угрозы постоянно включенной геолокации на телефоне

Эксперты назвали угрозы постоянно включенной геолокации на телефоне

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества назвали угрозы, которые несет включенная геолокация.В беседе с RT они рассказали, что пользователям стоит быть внимательными к защите личных данных.

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