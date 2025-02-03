Глава Абхазии выразил соболезнования из-за удара Киева

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», - заявлено в телеграмме, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии