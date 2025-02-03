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Глава Абхазии выразил соболезнования из-за удара Киева

Глава Абхазии выразил соболезнования из-за удара Киева

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», - заявлено в телеграмме, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.

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