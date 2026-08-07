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Военнослужащие РФ оттачивают навыки на полигоне в Донецкой Народной Республике

Военнослужащие РФ оттачивают навыки на полигоне в Донецкой Народной Республике

Морпехи группировки войск «Центр» проводят тренировки на полигоне в ДНР. Кадры публикует Минобороны РФ.

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