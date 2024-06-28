Синоптик Тишковец пообещал москвичам самую сильную жару за 100 лет

В июле в Москву придет жара, которая обещает стать самой сильной за последние сто лет. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в ближайшие пять дней в столице будет более 30 градусов тепла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии