Сбербанк повысил ставки по вкладу «Лучший%»

Сбербанк с 24 июля повысил ставки по вкладу «Лучший%» на один, полтора, два и три года.Повышенные ставки как при открытии в офисе, так и онлайн составляют 8,2-10% годовых (ранее – 8-9,5%) и будут начислены на деньги, которых не было у клиента во вкладах в Сбербанке в последние три месяца (то есть на разницу между суммой, на которую открывается вклад «Лучший %», и суммой, которая хранилась у клиента во вкладах в Сбербанке в последние три месяца и в отношении которой действует базовая ставка).