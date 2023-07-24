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Сбербанк повысил ставки по вкладу «Лучший%»

Сбербанк с 24 июля повысил ставки по вкладу «Лучший%» на один, полтора, два и три года.Повышенные ставки как при открытии в офисе, так и онлайн составляют 8,2-10% годовых (ранее – 8-9,5%) и будут начислены на деньги, которых не было у клиента во вкладах в Сбербанке в последние три месяца (то есть на разницу между суммой, на которую открывается вклад «Лучший %», и суммой, которая хранилась у клиента во вкладах в Сбербанке в последние три месяца и в отношении которой действует базовая ставка).

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