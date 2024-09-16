«Надеюсь, его поймают»: версия, кто напал на 12-летнюю школьницу под Екатеринбургом

На 12-летнюю школьницу, которую нашли с тяжелыми травмами в селе Мостовском (Верхняя Пышма), мог напасть пьяный отдыхающий с базы отдыха «Солнечный остров», что находится недалеко от места, где обнаружили девочку.
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