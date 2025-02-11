Суд обязал мэрию Омска повторно обследовала жилую пятиэтажку в Нефтяниках на аварийность. Речь о бывшем общежитии на проспекте Королева, 4А.
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Суд обязал мэрию Омска повторно обследовала жилую пятиэтажку в Нефтяниках на аварийность. Речь о бывшем общежитии на проспекте Королева, 4А.