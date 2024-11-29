Декабрьская удача: каким знакам зодиака звезды благоволят в конце 2024 года Ольга ВайленкоГод близится к завершению, и декабрь, последний месяц 2024 года, обещает быть насыщенным астрологическими событиями.
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