Омск не стал победителем в голосовании за Культурную столицу 2026 года. Его обогнал город Владимир. Новости Омска.
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Омск не стал победителем в голосовании за Культурную столицу 2026 года. Его обогнал город Владимир. Новости Омска.