Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Гендиректор «Салавата»: «Не жалею, что не удалось подписать Найта и Буше летом. Путь, который мы выбрали, правильный, он дешевле и дает возможности для поиска»

Гендиректор «Салавата» не жалеет, что клубу не удалось подписать Корбана Найта и Рида Буше. «Совершенно не жалею, что не удалось летом подписать Найта и Буше.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх