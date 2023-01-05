Гендиректор «Салавата»: «Не жалею, что не удалось подписать Найта и Буше летом. Путь, который мы выбрали, правильный, он дешевле и дает возможности для поиска»

Гендиректор «Салавата» не жалеет, что клубу не удалось подписать Корбана Найта и Рида Буше. «Совершенно не жалею, что не удалось летом подписать Найта и Буше.
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