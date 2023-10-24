Татьяна, остановитесь! Косметолог предупредила дочь Успенской насчет пластики

На сегодняшний день все обстоит не так плохо. Еще несколько лет назад Татьяна Плаксина мало того, .что практически перестала общаться с мамой, устроив ей несколько скандалов на всю страну, так еще и провела ряд неудачных косметических процедур.
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