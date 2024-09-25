Опубликована полная программа празднования Дня города Смоленска

25 сентября Смоленск отмечает 1161 годовщину основания и 81 годовщину освобождения от фашистских захватчиков Глава Смоленска Александр Новиков рассказал о планах по празднованию 1161 годовщины основания Смоленска и 81 годовщины освобождения от фашистских захватчиков.