Машиностроители из Беларуси будут поставлять в Кузбасс сельскохозяйственную технику

Машиностроители из республики Беларусь будут поставлять в Кузбасс сельскохозяйственную технику. На неделе на агропромышленной выставке в Новокузнецке новое направление деятельности представила компания «Б-24».
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