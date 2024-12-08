"Круглый Робокоп": в Китае начали использовать полицейские роботы

Китайская полиция стала использовать для патрулирования улиц «шарокопы». Роботы могут перемещаться до 35 км/ч, преодолевать преграды, выдерживать удары и гоняться за преступниками с помощью технологий ИИ.
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