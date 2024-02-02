Офицер Марочко: ВС России улучшили положение на Краснолиманском направлении

Подразделения Вооруженных сил России улучшили положение на Краснолиманском направлении. Они продвинулись в районе села Терны, города Кременная и Серебрянского лесничества, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.