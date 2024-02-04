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В "самой счастливой стране" мира, начались забастовки. Бунтуют все!

В "самой счастливой стране" мира, начались забастовки. Бунтуют все!

А вы помните все эти рейтинги "Всемирного доклада о счастье"? Где из года самое "счастливое счастье" было то в Норвегии, то в Финляндии.

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Комментарии
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Леонид Руси
Просто так люди бы не вышли в счастливой стране... Даже журналист вписался... назвал страну поездом, летящим в пропасть... Так скоро будет везде на западе... Пиндосия уничтожает Гейропу...
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9 час.
Елена Александровна
Ну, что ж... за что боролись! теперь попрутся нас воевать! привыкли жить в &quot;счастливом счастье&quot;, а тут вот как дело то обернулось. А в России чего только нет - и воды, и руды, и леса, и нефти с газом, и всякого разного!  Это мы не умеем ценить своей страны, зацикливаемся на своих частных проблемах, не умеем беречь и сохранять того, чем нас так щедро одарил Господь. А страна-то, самая лучшая в мире! И их русофобия = зависть! К сожалению нас ждут нелёгкие времена и нужно быть готовыми к ним, в противном случае эти твари сатанистские уничтожат каждого за своё мнимое и лживое &quot;счастливое счастье&quot;!
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9 час.
Александр Глущенко
А между тем : посвящается страдальцам за пенсионную реформу..  &quot; В России продолжительность жизни достигла 73,5 года Это исторический максимум, отметили участники сессии «Здравоохранение России: достижения и возможности» на выставке «Россия». Также стало известно о снижении в 3 раза смертности среди россиян от повторных сосудистых катастроф за четыре года.&quot;
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7 час.

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