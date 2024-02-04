В "самой счастливой стране" мира, начались забастовки. Бунтуют все!

Елена Александровна

Ну, что ж... за что боролись! теперь попрутся нас воевать! привыкли жить в "счастливом счастье", а тут вот как дело то обернулось. А в России чего только нет - и воды, и руды, и леса, и нефти с газом, и всякого разного! Это мы не умеем ценить своей страны, зацикливаемся на своих частных проблемах, не умеем беречь и сохранять того, чем нас так щедро одарил Господь. А страна-то, самая лучшая в мире! И их русофобия = зависть! К сожалению нас ждут нелёгкие времена и нужно быть готовыми к ним, в противном случае эти твари сатанистские уничтожат каждого за своё мнимое и лживое "счастливое счастье"!