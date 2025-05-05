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Вечерний Новосибирск

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60 тысяч голосов определили фаворитов среди объектов благоустройства в регионе – борьба продолжается

60 тысяч голосов определили фаворитов среди объектов благоустройства в регионе – борьба продолжается

«Голосование стартовало 21 апреля, на сегодняшний день проголосовало уже 60 тысяч жителей региона. Начинают определяться фавориты, но борьба продолжается – голосование будет длиться еще 38 дней», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

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