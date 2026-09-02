Зеленский «закрывает» российское небо: как это будет реализовано на деле

Украина начинает кампанию, направленную на ограничение использования воздушного пространства России, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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