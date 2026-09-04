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Принц Гарри хочет снять фильм о покойной матери — принцессе Диане

Принц Гарри хочет снять фильм о покойной матери — принцессе Диане

Принц Гарри, который только недавно вернулся в Великобританию после затяжной ссоры с королевской семьёй, хочет снять собственный фильм о своей матери принцессе Диане к годовщине её гибели.

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