Центробанки меняют политику из-за США

Процентные ставки в крупнейших центральных банках оставались неизменными в апреле. При этом перспектива повышения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США оказала давление на власти развивающихся рынков, в результате чего Индонезия неожиданно повысила ставки.
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